Що це?
Можливості
Підключайте такі платіжні сервиси як:
Tranzzo
LiqPay
Portmone
Cascad
Paymega
LeoGaming
Stripe
Готово!
Швидка оплата
Ваші клієнти зможуть використовувати Apple Pay та
Google Pay
Купони на знижку
Створюйте купони на знижки та заохочуйте своїх клієнтів.
Відправте промокод
DISCOUNT10
Є такий! Застосовуємо його до вашого кошика...
Багатомовність
Перекладайте інтерфейс магазину на будь-яку мову.
Доброго дня!
Boa tarde!
Hayrli kun!
Good afternoon!
Підтримка валют
Налаштуйте головну валюту та автоматично перераховуйте ціни на товари.
Сума вашого замовлення:
$199.9 USD
Сплатити карткою →
Надсилайте автоматичні нагадування вашим клієнтам про покинуті товари в кошику.
Привіт! Ми помітили, що у вашому кошику все ще є товари.
Швидше переходьте до оформлення замовлення!
Перейти до Кошика →
З вашими товарами також купують:
+ Додати "Акумулятор"
+ Додати "PowerBank"
+ Додати "Пальник"
Налаштовуйте рекомендації для товарів та збільшуйте свій середній чек.
Список можливостей не закінчюється на цьому.
В4S має чим вас здивувати!
Демо
Ціни
FAQ
Чи можу я спробувати безкоштовно?
Так, ви можете! Просто натисніть кнопку нижче ↓
Чи пропонуєте ви знижки?
Так, якщо ви оформите річну підписку, ви отримаєте знижку в розмірі $120 на тариф "Pro".
Чи потрібно прив'язувати кредитну картку щоб почати?
Ні, кредитну картку прив'язувати не обов'язково.
Мені зручніше писати в підтримку через Telegram.
Де я можу це зробити?
Не знайшли відповідь на своє питання?
Ви можете написати на наш email, натиснувши кнопку нижче АБО зверніться в наш онлайн-чат (так буде швидше 😉).
Чи адаптований ваш сервіс для мобільник пристроїв?
Так, бот-магазин сервісу B4S ідеально працюює на усіх мобільних пристроях які підтримують Telegram.
Привіт від команди B4S!
Co-founder
CEO
Федір Хаверєв
Project Manager
Кирило Купріков
Front End
Ігор Мільшин
Back End
Сергій Черемісін
Co-founder
DevOps
Євген Корєнцов
Co-founder
Артем Карпенко
Детальная інформація про тарифні плани
Pro
Найкращій вибір для тих, хто активно розвиває магазин.