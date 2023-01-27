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B4S - Create a Telegram Shop to Sell Products and Services | Product Hunt
B4S - Create a Telegram Shop to Sell Products and Services | Product Hunt

  • Купони на знижку

  • Прийом платежів
    у боті

  • Кастомізація

  • Сповіщення

  • Багатомовність

  • Мультивалютність

  • Upsale

  • Сповіщення про
    покинутий кошик

  • Кава MadHeads

    ₴270.00

  • Український Борщ

    безцінний

  • Пиво "Hutsul"

    ₴49.00

  • Тютюн Milano

    ₴200.00

  • Чохол для iPhone X

    ₴300.00

  • Шоколадний торт

    ₴110.00

  • Роликові ковзанки

    ₴1200.00

Що це?

Кава MadHeads

₴270.00

+ Додати в кошик

₴270.00

Замовити в 1 клік

B4S — це сервіс для створення магазину в месенджері Telegram.

Сервіс B4S допоможе:

  • продавати будь-які товари та послуги

  • робити розсилки

  • приймати платежі

Бот-магазин готовий до використання!

Все, що потрібно зробити — це завантажити товари та налаштувати прийом платежів!

Кава MadHeads

₴270.00

+ Додати в кошик

₴270.00

Замовити в 1 клік

Сервіс B4S допоможе:

  • продавати будь-які товари та послуги

  • робити розсилки

  • приймати платежі

Бот-магазин готовий до використання!

Все, що потрібно зробити — це завантажити товари та налаштувати прийом платежів!

B4S — це сервіс для створення магазину в месенджері Telegram.

Можливості

Прийом платежів у боті

Прийом платежів у боті

Підключайте такі платіжні сервиси як:

  • Tranzzo

  • LiqPay

  • Portmone

  • Cascad

  • Paymega

  • LeoGaming

  • Stripe

Готово!

Швидка оплата

Ваші клієнти зможуть використовувати Apple Pay та
Google Pay

Підтримка Apple Pay
Підтримка Google Pay

Купони на знижку

Створюйте купони на знижки та заохочуйте своїх клієнтів.

Відправте промокод

DISCOUNT10

Є такий! Застосовуємо його до вашого кошика...

Багатомовність

Перекладайте інтерфейс магазину на будь-яку мову.

Доброго дня!

Boa tarde!

Hayrli kun!

Good afternoon!

Підтримка валют

Налаштуйте головну валюту та автоматично перераховуйте ціни на товари.

Сума вашого замовлення:
$199.9 USD

Сплатити карткою →

Покинуті кошики

Покинуті кошики

Надсилайте автоматичні нагадування вашим клієнтам про покинуті товари в кошику.

Привіт! Ми помітили, що у вашому кошику все ще є товари.

Швидше переходьте до оформлення замовлення!

Перейти до Кошика →

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Upsale товарів

Upsale товарів

Налаштовуйте рекомендації для товарів та збільшуйте свій середній чек.

… та багато чого іншого!

… та багато чого іншого!

Список можливостей не закінчюється на цьому.

В4S має чим вас здивувати!

Повний перелік можливостей

Покращте показники продажів.

Середній показник повторних продажів: 18%!

Створити магазин

👉

Покращте показники продажів.

Середній показник повторних продажів: 18%!

Створити магазин

👉

Покращте показники продажів.

Середній показник повторних продажів: 18%!

Створити магазин

👉

Демо

Інлайн меню

Кава MadHeads

₴270.00

Пиво "Hutsul"

₴49.00

Роликові ковзанки

₴1200.00

Тютюн Milano

₴200.00

Шоколадний Торт

₴110.00

Чохол для iPhone X

₴300.00

Український Борщ

безцінний

Відкрити демо →

Інлайн меню

Кава MadHeads

₴270.00

Пиво "Hutsul"

₴49.00

Роликові ковзанки

₴1200.00

Тютюн Milano

₴200.00

Шоколадний Торт

₴110.00

Чохол для iPhone X

₴300.00

Український Борщ

безцінний

Відкрити демо →

Інлайн меню

Кава MadHeads

₴270.00

Пиво "Hutsul"

₴49.00

Роликові ковзанки

₴1200.00

Тютюн Milano

₴200.00

Шоколадний Торт

₴110.00

Чохол для iPhone X

₴300.00

Український Борщ

безцінний

Відкрити демо →

Компактне меню

Кава MadHeads — ₴270.00

Пиво “Hutsul” — ₴49.00

Тютюн Milano — ₴200.00

Роликові ковзанки — ₴1200.00

Шоколадний Торт — ₴110.00

Чохол для iPhone X — ₴300.00

Український Борщ — безцінний

Відкрити демо →

Компактне меню

Кава MadHeads — ₴270.00

Пиво “Hutsul” — ₴49.00

Тютюн Milano — ₴200.00

Роликові ковзанки — ₴1200.00

Шоколадний Торт — ₴110.00

Чохол для iPhone X — ₴300.00

Український Борщ — безцінний

Відкрити демо →

Компактне меню

Кава MadHeads — ₴270.00

Пиво “Hutsul” — ₴49.00

Тютюн Milano — ₴200.00

Роликові ковзанки — ₴1200.00

Шоколадний Торт — ₴110.00

Чохол для iPhone X — ₴300.00

Український Борщ — безцінний

Відкрити демо →

Односторінкове меню

Пиво “Hutsul”

+ ₴49.00 — 0.33 л

₴0

2/7

Відкрити демо →

Односторінкове меню

Пиво “Hutsul”

+ ₴49.00 — 0.33 л

₴0

2/7

Відкрити демо →

Односторінкове меню

Пиво “Hutsul”

+ ₴49.00 — 0.33 л

₴0

2/7

Відкрити демо →

Ціни

Pro

$25/місяць

Щорічна оплата

Усі базові функції

Прийом платежів у боті

Пріорітетна підтримка

Усі доповнення включені

Безлімітні товари

Безлімітні адміністратори

Безлімітні менеджери

Безлімітні агенти

Обрати тариф "Pro"

Pro

$25/місяць

Щорічна оплата

Усі базові функції

Прийом платежів у боті

Пріорітетна підтримка

Усі доповнення включені

Безлімітні товари

Безлімітні адміністратори

Безлімітні менеджери

Безлімітні агенти

Обрати тариф "Pro"

Pro

$25/місяць

Щорічна оплата

Усі базові функції

Прийом платежів у боті

Пріорітетна підтримка

Усі доповнення включені

Безлімітні товари

Безлімітні адміністратори

Безлімітні менеджери

Безлімітні агенти

Обрати тариф "Pro"

Готові запустити свій бот-магазин?

Почніть безкоштовно вже зараз!

Створити магазин

👉

Готові запустити свій бот-магазин?

Почніть безкоштовно вже зараз!

Створити магазин

👉

Готові запустити свій бот-магазин?

Почніть безкоштовно вже зараз!

Створити магазин

👉

FAQ

Чи можу я спробувати безкоштовно?

Так, ви можете! Просто натисніть кнопку нижче ↓

Почати безкоштовно

👉

Чи пропонуєте ви знижки?

Так, якщо ви оформите річну підписку, ви отримаєте знижку в розмірі $120 на тариф "Pro".

Купити річну підписку!

Чи потрібно прив'язувати кредитну картку щоб почати?

Ні, кредитну картку прив'язувати не обов'язково.

Мені зручніше писати в підтримку через Telegram.
Де я можу це зробити?

Telegram бот підтримки →

Не знайшли відповідь на своє питання?

Ви можете написати на наш email, натиснувши кнопку нижче АБО зверніться в наш онлайн-чат (так буде швидше 😉).

Зв'яжіться з нами →

Чи адаптований ваш сервіс для мобільник пристроїв?

Так, бот-магазин сервісу B4S ідеально працюює на усіх мобільних пристроях які підтримують Telegram.

Привіт від команди B4S!

Co-founder

CEO

Федір Хаверєв

Project Manager

Кирило Купріков

Front End

Ігор Мільшин

Back End

Сергій Черемісін

Co-founder

DevOps

Євген Корєнцов

Co-founder

Артем Карпенко

Ми з України!

Маємо значний досвід у розробці програмного забезпечення, eCommerce та ISP.

Платформа B4S почала свій шлях з мінімальних базових можливостей, але кількість функцій і якість нашої підтримки зростає з 2019 року.

Ми постійно аналізуємо ринок ботів та онлайн магазинів і пов'язані з ними тренди для покращення наших послуг.

Детальная інформація про тарифні плани

Pro

Найкращій вибір для тих, хто активно розвиває магазин.

Обрати тариф "Pro"

Обрати "Pro"

Ціна

Ціна

При оплаті за рік
При оплаті за рік

Pro

$25/місяць
При оплаті за місяць
При оплаті за місяць

Pro

$35/місяць

Каталог

Каталог

Товарів у каталозі
Товарів у каталозі

Pro

Безліміт

Прийом платежів

Прийом платежів

Платежі в боті
Платежі в боті

Pro

Кастомні платежі
Кастомні платежі

Pro

Apple Pay
Apple Pay

Pro

Google Pay
Google Pay

Pro

Адміністрування

Адміністрування

Адміністратори
Адміністратори

Pro

Безліміт
Менеджери
Менеджери

Pro

Безліміт
Агенти
Агенти

Pro

Безліміт

Підтримка

Підтримка

Технічна підтримка
Технічна підтримка

Pro

Пріорітетна підтримка

Доповнення

Доповнення

Передплата
Передплата

Pro

Вага товару
Вага товару

Pro

Індивідуальні статуси для операторів
Індивідуальні статуси для операторів

Pro

Мультимовність
Мультимовність

Pro

Бонусна система
Бонусна система

Pro

Декілька фотографій товару
Декілька фотографій товару

Pro

Автоматичний імпорт та експорт з Google Sheets
Автоматичний імпорт та експорт з Google Sheets

Pro

Оптові ціни на товар
Оптові ціни на товар

Pro

Бронювання товарів
Бронювання товарів

Pro

Нагадування про покинутий кошик
Нагадування про покинутий кошик

Pro

Upsale
Upsale

Pro

Дошка оголошень
Дошка оголошень

Pro

Філіали
Філіали

Pro

Повний перелік можливостей

Основні можливості

Облік товарів на складі

Детальніше

Статистика продажів

Детальніше

Сповіщення про нові замовлення в Telegram

Детальніше

Підтримка кількох валют

Детальніше

Прийом платежів через бот

Детальніше

Підтримка платіжних постачальників

Детальніше

Ролі користувачів Адмін-панелі

Детальніше

Фільтри за атрибутами товарів

Детальніше

Push-повідомлення

Детальніше

Налаштування мін/макс ціни замовлення

Детальніше

Купони на знижку

Детальніше

Режим "Години роботи"

Детальніше

Режим "Приватний бот"

Детальніше

Інтеграції

Інтеграція з Google Таблицями

Детальніше

Інтеграція з Google Analytics

Детальніше

Сповіщення про нові замовлення на Email

Детальніше

Синхронізація з XML за посиланням

Детальніше

API + Webhooks

Детальніше

Кастомізація

Налаштування виду каталогу

Детальніше

Прийом кастомних заявок

Детальніше

Кастомізація оформлення замовлення

Детальніше

Кастомізація кнопок клавіатури

Детальніше

Кастомні статуси замовлень

Детальніше

Кастомізація текстів (надписи, кнопки, повідомлення)

Детальніше

Доповнення

Upsale товарів

Детальніше

Нагадування про покинутий кошик

Детальніше

Автоматичний імпорт/експорт для Google Таблиць

Детальніше

Мультимовність

Детальніше

Бонусна система

Детальніше

Філіали

Детальніше

Дошка оголошень

Детальніше

Бронювання товарів

Детальніше

Медіа-галерея

Детальніше

Індивідуальні статуси для менеджерів

Детальніше

Оптові ціни на товари

Детальніше

Основні можливості

Облік товарів на складі

Детальніше

Статистика продажів

Детальніше

Сповіщення про нові замовлення в Telegram

Детальніше

Підтримка кількох валют

Детальніше

Прийом платежів через бот

Детальніше

Підтримка платіжних постачальників

Детальніше

Ролі користувачів Адмін-панелі

Детальніше

Фільтри за атрибутами товарів

Детальніше

Push-повідомлення

Детальніше

Налаштування мін/макс ціни замовлення

Детальніше

Купони на знижку

Детальніше

Режим "Години роботи"

Детальніше

Режим "Приватний бот"

Детальніше

Інтеграції

Інтеграція з Google Таблицями

Детальніше

Інтеграція з Google Analytics

Детальніше

Сповіщення про нові замовлення на Email

Детальніше

Синхронізація з XML за посиланням

Детальніше

API + Webhooks

Детальніше

Кастомізація

Налаштування виду каталогу

Детальніше

Прийом кастомних заявок

Детальніше

Кастомізація оформлення замовлення

Детальніше

Кастомізація кнопок клавіатури

Детальніше

Кастомні статуси замовлень

Детальніше

Кастомізація текстів (надписи, кнопки, повідомлення)

Детальніше

Доповнення

Upsale товарів

Детальніше

Нагадування про покинутий кошик

Детальніше

Автоматичний імпорт/експорт для Google Таблиць

Детальніше

Мультимовність

Детальніше

Бонусна система

Детальніше

Філіали

Детальніше

Дошка оголошень

Детальніше

Бронювання товарів

Детальніше

Медіа-галерея

Детальніше

Індивідуальні статуси для менеджерів

Детальніше

Оптові ціни на товари

Детальніше